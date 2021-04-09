На Киевщине водитель Kia Sorento заснул за рулем и совершил наезд на отбойник.
Читайте такжеВ Одессе женщина ударила 10-летнюю дочь раскаленной сковородойОб этом сообщают в патрульной полиции Киева.
В начале 4 утра патрульным сообщили о ДТП с пострадавшими на 21 км автодороги Киев - Чоп.
По предварительной информации, 27 летний водитель Kia Sorento, вероятно, заснул за рулем и совершил наезд на металлический отбойник в районе села Стоянка.
В результате ДТП 23-летний пассажир внедорожника получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.
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