По предварительной информации, водитель Kia Sorento, вероятно, уснул за рулем.

На Киевщине водитель Kia Sorento заснул за рулем и совершил наезд на отбойник.

Читайте такжеВ Одессе женщина ударила 10-летнюю дочь раскаленной сковородойОб этом сообщают в патрульной полиции Киева.

В начале 4 утра патрульным сообщили о ДТП с пострадавшими на 21 км автодороги Киев - Чоп.

По предварительной информации, 27 летний водитель Kia Sorento, вероятно, заснул за рулем и совершил наезд на металлический отбойник в районе села Стоянка.

В результате ДТП 23-летний пассажир внедорожника получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции.

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Автор: Людмила Жерновская