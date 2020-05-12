ДТП с пострадавшими под Киевом: автомобиль слетел с моста (фото)

По данным правоохранителей, все водители были трезвыми.

В Киевской области в городе Белая Церковь в понедельник вечером произошла серьезная дорожная авария, в которой пострадали люди.

Об этом сообщает в Facebook портал dtp.kiev.ua.

"Столкнулись два автомобиля. После удара одна из машин слетела с моста. Медики оказывают помощь пострадавшим. Подробности уточняются. Ожидают полицию. Будьте внимательны и осторожны. Не спешите", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Еспресо", авария произошла на Одесской трассе в районе путепровода на Белую Церковь. По имеющимся данным, автомобили направлялись в сторону Киева. Водитель легковушки ВАЗ пытался развернуться через две сплошные линии, но не пропустил иномарку, из-за чего произошло столкновение.

Водитель иномарки, увидев впереди ВАЗ, пытался избежать столкновения, однако не успел. От удара иномарку понесло на бордюр, а затем машина вылетела в кювет, где перевернулась на крышу.

Хотя в "Жигулях" находились 5 человек, включая водителя, никто из них не пострадал. Люди в опрокинутой иномарке также серьезно не пострадали.

На место происшествия прибыли два полицейских патруля. По предварительным данным, водители были трезвы.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих.