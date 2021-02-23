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В Киеве на улице Жилянской произошло ДТП, из-за чего движение по улице полностью остановилось.
Об этом сообщает "Киев Сейчас".
В аварию очевидно попала фура, которая перекрыла почти всю дорогу. Из-за этого движение по улице полностью заблокировано, что подтверждает сервис карт с пробками.
Фото google maps
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