В аварию попала фура, которая перекрыла почти всю дорогу.

В Киеве на улице Жилянской произошло ДТП, из-за чего движение по улице полностью остановилось.

Об этом сообщает "Киев Сейчас".

В аварию очевидно попала фура, которая перекрыла почти всю дорогу. Из-за этого движение по улице полностью заблокировано, что подтверждает сервис карт с пробками.

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Автор: Олег Давыгора