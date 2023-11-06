Жизни других пострадавших в результате ДТП ничего не угрожает, заявили в полиции.

В больнице скончалась судья Лидия Квятковская, пострадавшая в смертельной ДТП в Тернопольской области. За рулем автомобиля, который выехал на "встречку", тогда находился ее сын.

Об этом сообщает Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Тернопольской области. Отмечается, что женщина работала в системе правосудия 30 лет.

Кроме того, спикер Нацполиции области Сергей Креца в комментарии УП подтвердил, что судья скончалась в больнице в результате полученных во время аварии травм. Сын судьи Дмитрий, который находился за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу, получил переломы ног.

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В то же время жизни других пострадавших в аварии ничего не угрожает.

ДТП с сыном судьи на Тернопольщине

30 ноября 2023 года в Тернопольской области произошло смертельное ДТП. Водитель "Infiniti FX35" выехал на полосу встречного движения и врезался в "Peugeot 406". Мужчина, находившийся за рулем "Peugeot 406", погиб на месте. Также в ДТП пострадала 4-летняя девочка.

Инцидент произошел на автодороге Монастыриска-Бучач-Чертков-Скала Подольская. В СМИ писали, что за рулем автомобиля "Infiniti FX35" находился сын местной судьи – его задержали в соответствии со статьей 208 УПК. У мужчины взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

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