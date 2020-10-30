За рулем машины, устроившей ДТП на Майдане, был Юрий Назаренко.

Стала извесна личность водителя, совершившего страшное ДТП в самом центре Киева.

За рулем внедорожника был Назаренко Юрий Николаевич, 1954 года рождения, который прописан в Печерском районе Киева, пишет издание Vesti.ua.

Виновник ДТП пять лет проработал в Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на руководящих постах. В Комиссии работал с 2007 году руководителем аппарата; с 2009-го стал членом Комиссии. Назаренко курировал информационные технологии, создавал ИТ-инфраструктуру в регуляторе.

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Также Назаренко занимал должность председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины и координировал работу предприятий в структуре Комиссии и вопросы их бюджета.

Из открытых данных следует, что в 2014 году он попал под люстрацию и покинул комиссию.

ДТП на Майдане: что известно

Авария произошла около 16 часов. Водитель авто Land Rover выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум четыре автомобиля, и остановился.

В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.

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Автор: УНИАН