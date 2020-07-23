На Днепропетровщине автобус вылетел в кювет: 15 пострадавших, водитель скрылся

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

В селе Шульговка, которое находится в Петриковском районе Днепропетровской области, маршрутный автобус вылетел в кювет, в результате чего пострадали 15 пассажиров, водитель сбежал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Газель Рута» произошло сегодня, 23 июля, около 15:30.

Читайте такжеВ Кривом Роге скорая сбила 12-летнего мальчика на переходе

Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту «Каменское – СТ «Чайка». Предварительно выяснено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.

На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в лечебное учреждение. Водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время принимаются меры для его задержания. На месте ДТП работают полицейские. Событие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащих погибли двое человек, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram