Водителя деблокировали спасатели.

В Харьковской области на автодороге «Харьков-Красноград-Перещепино» произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, в результате которой пострадали две пассажирки автобуса – 51 и 41-летние женщины.

Читайте такжеВ Днепропетровской области мусоровоз на скорости заехал на тротуар, сбив двухлетнего ребенка (видео)Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что автомобили DAF и Mercedes Sprinter столкнулись 21 ноября около 22:00.

Пострадавших доставили в районную больницу. Другие пассажиры автобуса получили легкие телесные повреждения.

Как сообщили в ГСЧС в Харьковской области, результате столкновения авто 59-летний водитель Merсеdes Sprinter оказался зажатым между конструкциями авто и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля пострадавшего водителя и пассажирку.

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Автор: УНИАН