По данным СМИ, от полученных травм молодая девушка скончалась.

В Каменском Днепропетровской области произошло жуткое ДТП, в котором погибла молодая девушка.

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На видео, которое в Facebook опубликовал Днепронет, видно, что девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Однако скорость легковушки біла настолько большой, что девушка не успела среагировать.

От мощного удара пешехода отбросило на несколько метров. При этом водитель BMW затормозил, врезавшись в забор.

По данным Telegram-канала "Днепр Сейчас", девушка погибла.

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Автор: Екатерина Лиманская