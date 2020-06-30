"Уличные бои": в Николаеве посетители шашлычной устроили массовую драку (видео)

Конфликт завязался между несколькими людьми, после количество участников заметно возросло.

В Николаеве, в микрорайоне Намыв, возле береговой линии, где расположены шашлычные и пивные, произошла массовая драка.

Как сообщают Новости N, соответствующее видео появилось накануне в одном из местных Телеграм-каналов.

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"На ролике видно, что прямо на проезжей части дерутся несколько парней, но уже в скором времени драка становится куда масштабнее. Более того, на видео можно заметить, как сразу несколько молодчиков бьют человека, который лежит на асфальте. Также среди дерущихся можно рассмотреть и девушек, которые пытались остановить участников "уличных боев", - пишет издание.

По информации авторов ролика, сначала драка была при участии нескольких человек, но потом помериться силами пришли все клиенты местной шашлычной.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, в Одессе произошла массовая драка из-за неправильной парковки: полиции пришлось стрелять.

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