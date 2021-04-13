Полиция установила участниц драки и проводит проверку.

В Запорожье две девушки выясняли отношения из-за парня. Конфликт закончился дракой, которую сняли на камеру.

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«15-летняя соперница избила 13-летнюю, и в виде выигрыша получила внимание местного альфа-самца», – говорится в подписи к видео.

На видео видно, как одна из девушек дала другой пощечину, повалила на землю и принялась избивать.

Никто из очевидцев происходящего не вмешался, чтобы разнять девушек. Они лишь смеялись, комментировали драку и снимали все на камеры.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Драка школьниц в Запорожье: реакция полиции

Как пишет ТСН, видеозапись драки увидели правоохранители. Полиция уже установила участниц.

«Сведения по факту внесены в Единый учет… Установлены участники драки. Продолжается проверка», - отметила пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

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Автор: Катерина Шварц