Инцидент произошел возле дома советника мэра Киева.

В Киевской области в селе Старые Безрадичи напали на журналистку «Секретных материалов» Наталью Книгу, которая проводила расследование.

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Куксин.

Инцидент произошел сегодня, 12 июня.

Наталья Книга отправилась на место событий, чтобы предварительно изучить ситуацию и пообщаться с советником по правовым вопросам мэра Киева Виталия Кличко Алексеем Шевчуком для будущего сюжета.

«Наташа постучала в забор к дому Шевчука. Выходит неустановленный мужчина, который не представился. Без объяснений – достает из барсетки пистолет, заряжает курок и начинает кричать о частной собственности... Ему еще раз напомнили, что перед ним журналисты. Ответный крик. Увидев, что камера фиксирует – пистолет спрятал», – отметил Куксин.

Он добавил, что журналистка написала заявление в Обуховский отдел полиции ГУНП в Киевской области.

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Автор: Катерина Шварц