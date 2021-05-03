Детям до 14 лет вообще не рекомендовано употреблять в пищу грибы.

2 мая в реанимации детской больницы Чернигова умер 7-месячный мальчик, отравившийся грибами.

Об этом сообщил главный врач детской областной больницы Александр Карета, пишет "Суспільне".

Читайте такжеНа Волыни семья отравилась неизвестным веществом: мужчина умер, женщина и ребенок – в больницеМальчик Виктор умер от того, что токсины отравили организм, у него перестали работать внутренние органы. С 27 апреля ребенок находился в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Утром 30 апреля в реанимации областной детской больницы скончалась 5-летняя девочка.

Медики указывают, что детям до 14 лет вообще не рекомендуется употреблять в пищу грибы, а в этом случае, несмотря на тяжесть отравления, речь идет о ядовитых грибах.

Отравления четырех детей грибами на Черниговщине: что известно

27 апреля в реанимацию Черниговской областной детской больницы в тяжелом состоянии доставили четырех малолетних детей из многодетной семьи с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. Самому младшему ребенку - 7 месяцев, самому старшему – 6 лет. Предварительно установлено, что дети ели грибной суп, приготовленный родителями.

Семья находилась в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Ювенальные прокуроры Черниговской окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

По сообщению местных СМИ, мать отравившихся детей сейчас беременна шестым ребенком.

В Чернигове 30 апреля утром в областной детской больнице из-за отравления грибами умерла 5-летняя девочка.

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Автор: Ольга Робейко