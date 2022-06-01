Пиротехники ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения, никто не пострадал / фото ГСЧС

Оккупанты оставили после себя много опасных снарядов. Мины можно найти прямо посреди мест, где резвятся дети. Одну из таких обнаружили в песочнице.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС Украины.

Так, посреди песочницы во время игр дети нашли ПОМ-2 (осколочную противопехотную мину кругового поражения). К счастью, трагедии удалось избежать. Пиротехники ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения, никто не пострадал.

Однако все могло сложиться иначе, если бы дети решили играть с миной. 

"Родителям! Естественное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на прочность. Важно объяснить детям как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета", - напомнили в ГСЧС.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Буче мужчина нашел дома "подарок" от оккупантов, рашисты оставили мину под гирей.

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