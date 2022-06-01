Дети нашли осколочную противопехотную мину кругового поражения во время игр, чудом удалось избежать трагедии.

Оккупанты оставили после себя много опасных снарядов. Мины можно найти прямо посреди мест, где резвятся дети. Одну из таких обнаружили в песочнице.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС Украины.

Так, посреди песочницы во время игр дети нашли ПОМ-2 (осколочную противопехотную мину кругового поражения). К счастью, трагедии удалось избежать. Пиротехники ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения, никто не пострадал.

Однако все могло сложиться иначе, если бы дети решили играть с миной.

"Родителям! Естественное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на прочность. Важно объяснить детям как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета", - напомнили в ГСЧС.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Буче мужчина нашел дома "подарок" от оккупантов, рашисты оставили мину под гирей.

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