Оккупанты заминировали дом украинца, отходя из города.

Житель Бучи нашел дома "подарок" от российских захватчиков. Оккупанты оставили посреди квартиры мину, поставив сверху огромную гирю.

Видео с места происшествия появилось в сети.

Захватчики оставили мину, а сверху на нее положили гирю. Взрыв должен был произойти при попытке снять груз.

"Буча. Оккупанты оставили "подарочек" хозяевам дома – положили гирю на мину. Если ее поднять, устройство сдетонирует", – говорится в сообщении.

На кадрах из квартиры можно увидеть, что взрывоопасный предмет оккупанты оставили посреди комнаты. Саперы продолжают разминировать город.

Ранее в Сети появились новые видеозаписи, показавшие факты мародерства, совершенные российскими военными в Украине.

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