Депутат объявлен в розыск.

Народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в своем Telegram сообщает Государственное бюро расследований.

"По ходатайству ГБР народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Депутат объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что генеральный прокурор на основании собранных Бюро доказательств сообщила ему о подозрении 6 июля 2022 года.

Работники ГБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения Российской Федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев занял должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".

"Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в государство-агрессор части Украины с целью осуществления влияния на общественность и манипуляции сознанием", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).

Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в апреле против Ковалева было открыто уголовное производство за коллаборационную деятельность. По данным следствия, подконтрольные ему предприятия поставляли пищевые продукты в Крыму с последующей реализацией на территории РФ, а также завозили на Херсонщину горюче-смазочные материалы с полуострова.

3 апреля стало известно об исключении Ковалева из фракции "Слуга народа". Ковалев был избран в парламент в избирательном округе №186 (Херсонская область) как выдвиженец "СН".

6 июля генпрокурор подписала Ковалеву сообщение о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору.

По данным следствия, депутат публично поддерживал оккупантов. Также он обеспечивал размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольном ему санатория в городе Голая Пристань.

4 июля стало известно, что Ковалев стал "заместителем председателя" так называемого "правительства", созданного оккупантами в Херсонской области, и отвечает за сельское хозяйство.

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