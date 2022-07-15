Народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом в своем Telegram сообщает Государственное бюро расследований.
"По ходатайству ГБР народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Депутат объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
В ГБР напомнили, что генеральный прокурор на основании собранных Бюро доказательств сообщила ему о подозрении 6 июля 2022 года.
Работники ГБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения Российской Федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.
В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев занял должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".
"Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в государство-агрессор части Украины с целью осуществления влияния на общественность и манипуляции сознанием", - говорится в сообщении.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).
Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНИАН, в апреле против Ковалева было открыто уголовное производство за коллаборационную деятельность. По данным следствия, подконтрольные ему предприятия поставляли пищевые продукты в Крыму с последующей реализацией на территории РФ, а также завозили на Херсонщину горюче-смазочные материалы с полуострова.
3 апреля стало известно об исключении Ковалева из фракции "Слуга народа". Ковалев был избран в парламент в избирательном округе №186 (Херсонская область) как выдвиженец "СН".
6 июля генпрокурор подписала Ковалеву сообщение о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору.
По данным следствия, депутат публично поддерживал оккупантов. Также он обеспечивал размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольном ему санатория в городе Голая Пристань.
4 июля стало известно, что Ковалев стал "заместителем председателя" так называемого "правительства", созданного оккупантами в Херсонской области, и отвечает за сельское хозяйство.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В "Слуге народа" заверили, что в ДТП с участием Ковалева никто серьезно не пострадал, нардеп также прокомментировал ситуацию (фото)
- ГБР возбудило уголовное производство в отношении нардепа-коллаборанта Ковалева
- В Одесской области избили и ограбили переселенцев из Николаева