На данный момент выясняется, в каком состоянии находится коллаборант.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил подрыв автомобиля нардепа-предателя от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.

О произошедшем он сообщил в эфире общенационального телемарафона.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", – заявил Буданов.

Ранее внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что коллаборант от "Слуги народа" Алексей Ковалев ликвидирован.

Как известно, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину нардеп перешел на сторону российских оккупантов и остался в захваченном Херсоне.

Осенью 2021 года депутат попадал в скандальное ДТП, а также купил "4 канал" и задекларировал его как подарок от родителей

В мае 2022 года предателя исключили из партии "Слуга народа".

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