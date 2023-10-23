Мужчину, который баллотировался от партии "Довіряй ділам", нашли с простреленной головой.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области найден застреленным местный депутат.

Как подтвердили УНИАН в пресс-службе регионального главка Национальной полиции, вчера, 22 октября, в селе Шабо найден мертвым местный житель. По предварительным данным, произошло самоубийство - 51-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения.

В полиции уточнили, что тело найдено вчера, 22 октября. "Погибший - житель Шабо. По факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - отметили в пресс-службе.

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В то же время в соцсетях появилась информация о том, что самоубийство в собственном доме совершил депутат Шабского сельсовета Василий Тимофеев - фракция "Довіряй ділам". Якобы, он выстрелил себе в голову из незарегистрированного пистолета. Также говорится, что мужчина оставил предсмертную записку, в которой просил никого не обвинять в его смерти.

Согласно открытым источникам, Тимофеев стал депутатом сельсовета Шабо (Белгород-Днестровский район) в 2020 году. Баллотировался от Одесской областной организации политической партии "Довіряй ділам", которой руководит мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно о смерти бывшего главы Херсонской ОГА 47-летнего Геннадия Лагуты, которого СБУ подозревает в "сдаче города" оккупантам, мошенничестве и подделке документов. Лагуту нашли мертвым в Соломенском районе Киева возле гаражных помещений. По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК с примечанием "самоубийство".

По данным депутат Херсонского областного совета Сергея Хланя, речь идет о самоубийстве. По его мнению, считать Лагуту предателем несправедливо, поскольку в обязанности главы ОГА тогда не входила подготовка города к обороне. Лагута был главой Херсонской ОГА с 26 октября 2021 года по 9 июля 2022 года, успел уехать из оккупированного Херсона и отказался от сотрудничества с РФ.

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