Следствие считает, что мужчина ушел из жизни "по собственному желанию".

Журналисты узнали, что жена умершего бывшего главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты обращалась в полицию с заявлением об исчезновении мужчины.

Как сообщает "Суспільне", бывшего главу Херсонщины Геннадия Лагуту нашли мертвым в Соломенском районе Киева 16 сентября. В то же время, стало известно, что еще 13 сентября его жена заявила в правоохранительные органы, что ее муж исчез.

По словам руководителя отдела коммуникации столичной полиции Юлии Гирдвилис, Лагуту нашли мертвым в Соломенском районе возле гаражных помещений. По факту гибели мужчины открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК с примечанием "самоубийство".

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"Сейчас продолжается досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии происшествия и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия", - сказала она журналистам.

Смерть Геннадия Лагуты - детали

17 сентября стало известно о смерти бывшего главы Херсонской ОГА 47-летнего Геннадия Лагуты, которого СБУ подозревает в мошенничестве и подделке документов.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань вчера заявил, что речь идет о самоубийстве. Депутат также отметил, что Лагуту обвиняли в "сдаче" Херсона во время полномасштабного вторжения РФ. В то же время Хлань утверждает, что так считать несправедливо, ведь в обязанности главы ОГА тогда не входила подготовка города к обороне.

Лагута был главой Херсонской ОГА с 26 октября 2021 года по 9 июля 2022 года. Чиновник успел выехать из оккупированного Херсона и отказался от сотрудничества с РФ.

В феврале 2023 года СБУ объявила ему подозрение в подделке документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины) и мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Речь шла о незаконном использовании машины Херсонской предпринимательницы в" пик " вторжения россиян в город. Тогда владелица дала разрешение на использование машины, но в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и приватизировал технику через частного нотариуса. Экс-чиновнику грозило до 12 лет тюрьмы.

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