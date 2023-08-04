Один из фигурантов отделался домашним арестом.

Четыре фигуранта дела о гибели руководства Министерства внутренних дел Украины во время падения вертолета в Броварах взяты под стражу.

Накануне суд избрал меру пресечения начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану коробе. Теперь меры пресечения избраны всем пятерым подозреваемым должностным лицам ГСЧС.

Как сообщает Государственное бюро расследований, под стражу взяты, кроме начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, также:

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и. о. командира отряда;

заместитель командира по летной подготовке;

командир авиационной эскадрильи.

Четырех фигурантов будут держать под стражей без альтернативы внесения залога. Пятый фигурант, начальник Службы безопасности полетов специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты (САО ОССГЗ) ГСЧС, круглосуточно будет находиться под домашним арестом.

Гибель Дениса Монастырского и Евгения Енина - что надо знать

Трагедия произошла 18 января 2023 года: в Броварах недалеко от здания детского сада упал вертолет. Впоследствии стало известно, что на борту вертолета находилось руководство МВД. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек – 13 взрослых и один ребенок. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей. Среди погибших - министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

В этом месяце пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о подозрении в связи с гибелью руководства Министерства внутренних дел. По мнению следователей, подозреваемые по делу допустили "откровенные нарушения" правил безопасности движения и эксплуатации вертолета, что привело к гибели людей.

Причина авиакатастрофы в Броварах - версия следствия

Офис генпрокурора установил, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили метеорологические данные по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.

Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни одно из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, его не отменило и не перенесло вылет до момента наступления благоприятных погодных условий.

По данным следователей, из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте – даже меньшей, чем высота зданий на маршруте движения.

Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей.

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