Четыре фигуранта дела о гибели руководства Министерства внутренних дел Украины во время падения вертолета в Броварах взяты под стражу.
Накануне суд избрал меру пресечения начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану коробе. Теперь меры пресечения избраны всем пятерым подозреваемым должностным лицам ГСЧС.
Как сообщает Государственное бюро расследований, под стражу взяты, кроме начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, также:
- и. о. командира отряда;
- заместитель командира по летной подготовке;
- командир авиационной эскадрильи.
Четырех фигурантов будут держать под стражей без альтернативы внесения залога. Пятый фигурант, начальник Службы безопасности полетов специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты (САО ОССГЗ) ГСЧС, круглосуточно будет находиться под домашним арестом.
Гибель Дениса Монастырского и Евгения Енина - что надо знать
Трагедия произошла 18 января 2023 года: в Броварах недалеко от здания детского сада упал вертолет. Впоследствии стало известно, что на борту вертолета находилось руководство МВД. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек – 13 взрослых и один ребенок. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей. Среди погибших - министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.
В этом месяце пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о подозрении в связи с гибелью руководства Министерства внутренних дел. По мнению следователей, подозреваемые по делу допустили "откровенные нарушения" правил безопасности движения и эксплуатации вертолета, что привело к гибели людей.
Причина авиакатастрофы в Броварах - версия следствия
Офис генпрокурора установил, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили метеорологические данные по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.
Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни одно из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, его не отменило и не перенесло вылет до момента наступления благоприятных погодных условий.
По данным следователей, из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте – даже меньшей, чем высота зданий на маршруте движения.
Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей.