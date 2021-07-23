Денис Монастырский отметил, что эта новость облетела СМИ и соцсети, а также "уже есть мысли, что дело пытаются замять".

Новоназначенный министр внутренних дел Денис Монастырский "ответственно заявил", что дело судьи Деснянского райсуда Светланы Колегаевой, которая устроила пьяное ДТП в Киеве, не "замнут".

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эта новость облетела СМИ и соцсети, а также "уже есть мысли, что дело пытаются замять".

"Украинские судьи должны быть образцом уважения к Закону. Но, к сожалению, так бывает не всегда. "Audi" судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения", - написал министр.

Глава МВД отметил, что для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это - нарушитель.

"Я ответственно заявляю, что "скомканной" в этом деле останется только "Audi" после столкновения со столбом!"- добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве пьяная судья Деснянского районного суда попала в ДТП на улице Приречной, 27. Авто женщины вылетело на тротуар, чуть не сбило людей и едва не приземлилось в воду. От приводнения женщину спас столб. На месте собралось большое количество местных жителей, возникали драки, на месте было четыре патруля полиции.

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Автор: Олег Давыгора