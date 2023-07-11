Судья частично заводил кассацию стороны защиты.

Верховный суд пошел навстречу организатору титушек Юрию Крысину, частично удовлетворив его кассацию.

Как сообщила журналистка Алина Кондратенко в Facebook, в 2021-м Дарницкий суд Киева присудил Крысину 8 лет за решеткой. Затем приговор подтвердила апелляция.

"После сегодняшнего решения Верховного суда, апелляция Киева должна повторно рассмотреть это дело. Почему это предательство? Потому что в январе 2024-го года истекают сроки для его привлечения. И если апелляция Киева не успеет повторно рассмотреть дело и принять решение, то будет беда", - отметила журналистка.

Кондратенко добавила, что это дело очень долго рассматривал Дарницкий суд, а затем защита "пыталась затянуть рассмотрение, придумывая каждый раз более интересные и интересные способы это сделать".

"У Крысина было то якобы "плохое самочувствие", то "давление", то он боялся активистов у суда. Были многочисленные попытки отвести судью в первой инстанции. Помню, как Крысин хамил и участникам процесса, и вольным слушателям. Помню, как он демонстрировал превосходство, как вопил прямо во время заседаний. Он очень не хотел в тюрьму. Такие дела", - добавила журналистка.

Дело титушки Крысина

Дарницкий райсуд Киева несколько лет рассматривал дело против Крысина по эпизоду по противодействию Евромайдану и пытках.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в свой палаточный лагерь возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминировалось привлечение лиц к охране лагеря "титушек" и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и его помощник Сергей Чемес выступали как организаторы "титушек", которые 18 февраля 2014 года бросали взрывчатку на баррикады "майдановцев" на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминировалось противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным "титушкам" задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Независимости путем применения к ним насилия.

В сентябре 2018 года Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

По другому делу - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Крысин отбывает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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