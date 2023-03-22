Он обеспечил неизбирательное применение подчиненными сотрудниками "Беркута" специальных средств и огнестрельного оружия против митингующих.

Бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" во Львовской области сообщили о подозрении в организации теракта и умышленных убийств активистов Майдана.

Об этом речь идет в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора. Отмечается, что бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Министерства внутренних дел Украины во Львовской области было сообщено о подозрении по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центре Киева.

"По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел и ГУМВД Украины в г. Киеве, для запугивания населения организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта. Его целью было препятствование массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

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Протестующие планировали публично выразить поддержку голосованию народных депутатов за возвращение к Конституции Украины 2004 года, предусматривавшей ограничение полномочий президента.

"Экс-правоохранитель обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение подчиненными сотрудниками МОН "Беркут" специальных средств и огнестрельного оружия", - отметили в прокуратуре.

Такие действия бывшего командира батальона "Беркут" привели к убийствам трех митингующих, причинению тяжких телесных повреждений пятерым, средней тяжести – 43, легких – 77.

Отмечается, что сейчас по указанным событиям к уголовной ответственности был привлечен ряд руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение указанных преступлений, в том числе бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя, руководство ГУМВД Украины в г. Киеве, а также исполнителей из числа сотрудников МОН "Беркут".

Так, подозреваемому инкриминирована организация, во исполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций, умышленных убийств и завершенных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, совершение террористического акта (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса).

Дело о расстреле майдановцев

В ноябре 2021 года ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Фигурантами дела стали девять бывших топ-чиновников.

В феврале 2022 года ГБР завершило расследование в отношении экс-руководства МВД Украины по делу незаконной поставке гранат из России. Следствие установило, что в январе 2014 года экс-чиновники незаконно поставляли с территории РФ в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-с", "Пламя-м"; ручные дымовые гранаты. Эти спецсредства правоохранители использовали против участников акций протеста, превышая при этом служебные полномочия. В результате пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

А 17 января этого года суд предоставил разрешение на арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о расстреле митингующих Майдана.

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