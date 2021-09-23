Суд признал Крысина виновным в пытках человека и приговорил к 8 годам лишения свободы.

"Титушка" Юрий Крысин, который уже осужден за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия, сегодня получил еще один приговор - за пытки человека.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила прокурор Юлия Малашич.

"Сегодня Дарницкий районный суд Киева вынес приговор по ст. 127 УК, за организацию пособничества в осуществлении пыток потерпевшего Владислава Иваненко, который был похищен в январе 2014 года, как лицо, которое ошибочно приняли за участника мирных акций протеста", - сказала Малашич.

По ее словам, по этому делу Крысин приговорен к 7 годам лишения свободы.

Читайте также"Руки прочь!": в Киеве под изолятором СБУ митинговали сторонники Семенченко (фото, видео)"С учетом приговора Апелляционного суда Киева от 2018 года (по делу об убийстве Веремия – УНИАН) окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет", - уточнила прокурор.

Также она сообщила, что суд частично удовлетворил иск потерпевшего Иваненко и постановил выплатить 500 тыс. грн за причинение морального вреда.

Что известно о деле

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в свой палаточный лагерь возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря "титушек" и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

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Автор: Дмитрий Хилюк