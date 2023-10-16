Делегация из 20 сотрудников российской ФСБ помогала руководству СБУ создавать фейки о "Евромайдане".

Руководителям службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича и 20 сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ сообщили о подозрении относительно событий Революции Достоинства. Среди подозреваемых – бывший руководитель службы безопасности российского диктатора Владимира Путина и глава Росгвардии Виктор Золотов, сообщает Государственное бюро расследований.

Кроме него, о подозрении сообщили:

начальнику 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ, генерал-полковнику Алексею Седову;

заместителю начальника 2 службы ФСБ РФ – начальнику Управления по защите конституционного строя, генерал-лейтенанту Алексею Жало;

первому заместителю начальника Управления по защите конституционного строя 2 службы ФСБ РФ, генерал-майору Сергею Егорову;

первому заместителю начальника Департамента оперативной информации 5 службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ, генерал-майору Владимиру Павлику;

бывшему сотруднику 2 службы ФСБ РФ, сейчас – заместителю начальника управления ФСБ РФ в Москве, генерал-майору Андрею Яценко.

Их и других сотрудников ФСБ РФ подозревают в пособничестве в совершении государственной измены и содействии руководству СБУ в том, чтобы помочь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины (по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 УК Украины). В связи с неявкой по вызову следователя для вручения сообщений о подозрении подозреваемых объявили в розыск. Также подготовлено ходатайство следственному судье об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

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О подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 УК Украины) сообщили также бывшему главе СБУ Александру Якименко, его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра и начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ Владимиру Тоцкому.

В чем подозревают Якименко, Тоцкого и работников ФСБ

Следствие установило, что с 13 по 15 декабря 2013 года в Украине находилась делегация из 20 сотрудников российской ФСБ. Они способствовали подготовке Службой безопасности Украины видеоматериалов и публикаций, направленных на создание негативного образа участников "Евромайдана" и представителей оппозиционных сил.

По заданию тогдашнего руководства СБУ было подготовлено 257 видеоматериалов провокационного содержания и специально создан YouTube-канал для их распространения.

В ГБР отмечают, что такие действия бывшего руководства СБУ и сотрудников ФСБ РФ имели целью прекратить протестные акции из-за приостановки высшим руководством государства процесса Евроинтеграции.

Дела Майдана - последние новости

После отказа тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года в Киеве и других городах вспыхнули акции протеста. Они продолжались до конца февраля 2014 года. Протесты, которые с конца 2013 года проходили в форме митингов, демонстраций, студенческих забастовок в конце концов переросли в открытое противостояние протестующих с силовиками. Во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов погибли более 100 человек, пострадали около 2,5 тысяч.

13 октября работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении шести бывших милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного управлению МВД в Киеве. По данным следствия, они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Они и другие милиционеры убили 48 участников акций протеста и ранили еще 90.

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