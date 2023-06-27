Вопрос усиления Росгвардии уже обсудили с Путиным, утверждает ее директор.

После того, как в РФ члены частной военной компании "Вагнер" устроили мятеж, Росгвардию усилят тяжелым вооружением.

Вопрос об усилении Росгвардии уже был обсужден с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает ТАСС в Telegram, ссылаясь на данные директора гвардии Виктора Золотова . По его словам, вопрос усиления Росгвардии "стоит очень остро".

"…У нас нет танков и другого тяжелого вооружения. Мы это будем вводить в войска", - заявил Золотов. Также он сказал, что сроки оснащения тяжелым вооружением будут зависить от финансирования.

Золотов добавил, что сейчас в распоряжении росгвардейцев есть боевые вертолеты и артиллерия.

Пригожинский мятеж в России - сегодня это стоит знать

Во время одного дня мятежа в РФ - 24 июня - члены ЧВК "Вагнер" смогли захватить военные объекты в Ростове-на-Дону и в Воронеже, уничтожить несколько военных вертолетов и самолет Ил-22М, на борту которого были 10 военнослужащих, а также выдвинуться колоннами в сторону Москвы.

Напомним, бунт "вагнеровцев" начался якобы после того, как подконтрольные Минобороны России военные "нанесли удар по тыловому лагерю наемников".

Мятеж резко начался и так же неожиданно завершился. Пригожин приказал своим пособникам перестать двигаться в сторону Москвы после того, как с ведома Владимира Путина поговорил с беларуским диктатором Александром Лукашенко и получил гарантии безопасности. Позже Путин сказал, что в России фактически была остановлена гражданская война.

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