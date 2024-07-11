В Службе также объяснили, как не мешать спасателям проводить срочные работы.

Руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага дала советы, что делать, если человек оказался под завалами в результате вражеского обстрела.

Во время пресс-конференции она призвала людей пользоваться укрытиями или хотя бы правилом двух стен. "Если вы оказались под завалами, не надо паниковать. Если вы понимаете, что вы живы, не надо паниковать. Надо успокоиться и всегда помнить, что буквально через несколько минут на место, где произошло обрушение, обязательно приедут спасатели", - отметила Водолага.

Так, она посоветовала в такой ситуации взять себя в руки и попытаться оценить свое состояние: есть ли ранения, можете ли вы шевелиться. "Если можете, если вы ранены, попробуйте оказать себе какую-то помощь, если это возможно. Если это невозможно, вы не можете, попробуйте занять то положение, которое вам будет удобно", - сказала представительница Службы.

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В то же время она призвала самостоятельно ничего не двигать, не передвигать балки или что-то подобное, потому что на них может держаться обрушенная конструкция. "И если вы будете это двигать, это может обрушиться на вас", - пояснила Водолага.

Кроме того, она напомнила, что спасатели во время работ проводят "минуту тишины", - именно тогда они прислушиваются, есть ли кто-то под завалами. "Если вы слышите, что стихли голоса и стихла техника, старайтесь подавать знаки. Кричать, стучать, если рядом есть какое-то железо. Все, что вы можете... Если нет сил, тогда не надо кричать тогда, когда проводятся работы. Просто берегите силы до тех пор, пока не объявят "минуту тишины", - сказала руководитель пресс-службы.

Также она отметила, что если у человека с собой есть мобильный телефон, и он работает, и человек может им воспользоваться, то сразу нужно звонить на номер "101".

"Скажите, где вы находитесь под завалами. И скажите ориентировочно, где вы были на момент, когда произошла эта трагедия, когда произошел обвал... Потому что спасатели тогда смогут частично спрогнозировать, где вы можете находиться. Потому что когда происходит обрушение, человек не может понять, где он находится", - пояснила Водолага.

Кроме того, говоря о препятствиях, с которыми сталкиваются спасатели, она призвала водителей уступать дорогу спецавтомобилям с маячками. "Если вы стали свидетелями, что произошли взрывы, - не стать посреди дороги, а пытаться куда-то отъехать. Потому что по центральной дороге всегда едут автомобили", - сказала пресс-секретарь.

На место происшествия всегда прибывают правоохранители, которые перекрывают дорогу. Водолага призвала не спорить с ними, а прислушиваться к их советам. "И всегда, если вы паркуете машину, - обязательно смотреть, чтобы вы не припарковали свой автомобиль на пожарные гидранты... Если вы припаркуете автомобиль и куда-то пойдете, спасателям надо поставить автомобиль на пожарный гидрант для того, чтобы приступить к тушению пожара. И спасатели будут тратить время или на поиск другого гидранта, или тратить время, чтобы этот автомобиль как-то переместить в другое место. А это время, которое забирает чью-то жизнь", - подчеркнула она.

Удар по Украине 8 июля

Ранее Водолага рассказала, что сразу после российской атаки у спасателей возникли сложности из-за пробок и неправильной парковки водителей.

Известно, что в результате циничного обстрела погибли 44 человека, еще 196 украинцев пострадали. В общем спасателям удалось спасти 8 взрослых и 3 детей.

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