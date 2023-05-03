Он публично извинился и заявил, что якобы просто "тупанул".

Скандальный блогер с никнеймом Си Сурик нашел воина ВСУ Бориса, которого показательно обругал и унизил во время своего непутевого пранка.

Как сообщил сам тиктокер в Istagram, он нашел украинского воина из своего резонансного ролика, чтобы лично извиниться за свои действия. Похоже, военный не ожидал этого, но пожал блогеру руку.

"Это было по-скотски с моей стороны, поэтому я хочу извиниться перед тобой как перед человеком, не важно военный ли ты. Я реально уважаю людей, но я тупанул и наделал глупостей. Хочу извиниться перед тобой", - сказал блогер.

Видео дня

Воин на видео подтвердил, что прощает горе-тиктокера. В то же время блогер заявил, что также извиняется перед всей страной за свой неудачный пранк.

"Друзья, мы все - побратимы. Нам надо вести себя хорошо и достойно. Мы живем в свободной стране. Борис с первого дня войны, как оказывается, реально красавчик - копал окопы, держал позиции, был в Киеве. Ему за это большое уважение. Борис, ты красавчик, чтобы Россия на нас не хайпилась. Я хочу, чтобы все было хорошо", - сказал блогер.

После этого он заявил, что открывает сбор в помощь ВСУ. Об этом обещает отчитываться публично. Ролик заканчивает лозунгом "Слава Украине!" на русском.

Впрочем, в описании к видео блогер неожиданно перешел на украинский. Он заявил, что "надо всегда оставаться человеком, каждый заслуживает второго шанса". Поэтому он готов доказать, что он не только пранкер, но и человек.

"Я всегда готов помочь своей стране и нашим ребятам, которые защищают нашу Украину. Слава Украине! Героям слава", - отметил блогер.

Неудачный пранк с воином ВСУ

Несколько дней назад в TikTok появилось видео, на котором блогер вывесил украинского воина. Тиктокер подошел на улице Киева к мужчине с элементами военной формы со словами: "Валера, брат, привет. Мы вчера с тобой бухали".

"Какое" я с тобой бухал", дядя?... Я воевал", - сказал воин.

"Ты серьезно? И что?... Ты понимаешь, что ведется видеонаблюдение? Давай, иди нах*й отсюда", - сказал тиктокер с пренебрежением.

Уже через несколько часов пранкер поплатился за свои действия. Он резко изменил свою позицию относительно непутевого пранка с участием украинского воина. Он записал видеообращение к герою ролика и всех военных ВСУ, в котором извинился за свой поступок.

Вас также могут заинтересовать новости: