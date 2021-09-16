По информации мужчины, в результате взрыва серьезно пострадали четыре женщины, в том числе его супруга.

Один из выживших после взрыва в Карпатах туристов Орест Малыш рассказал свою версию произошедшего.

Подробности инцидента мужчина расписал на своей странице в Facebook.

"Мы были в горах с друзьями. Нас было 10 взрослых и 2 детей наших. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше разжигали его до нас. Сварили есть и сидели грелись у огня. Детей уложили спать", – отметил он.

По его словам, он не пострадал, так как взрыв прогремел в тот момент, когда он пошел за дровами, – примерно через 1,5 часа после того, как они разожгли костер.

"Что именно взорвалось, мы не знаем", – написал он.

Он также отметил, что погибшие – мужчины, а среди пострадавших – четыре женщины (в том числе и его супруга) с ожогами и рваными ранами, а также парень с мелкими порезами. Еще трое парней и дети остались невредимы.

Позже турист поделился новостями о состоянии своей жены, которую врачи оперировали шесть часов:

"Врачи (герои!) составили руку из того деформированного материала, который до того назывался рукой. Как рука будет себя вести и приживется ли, пока неясно. На один глаз должна видеть. На второй, к сожалению, уже нет… Ближайшие двое суток должны показать, справится ли Маринка с этим всем...".

Смертельный взрыв в Карпатах: что известно

Как сообщал УНИАН, взрыв прогремел вечером 15 сентября вблизи села Вороненко Ивано-Франковской области, в долине горы "Под Берды".

Утром 16 сентября травмированных переместили к подножию горы и передали медработникам.

В ГСЧС Украины отметили, что к трагедии мог привести взрыв снаряда.

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Автор: Катерина Шварц