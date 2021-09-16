Все пострадавшие находятся в больнице в шоковом состоянии, у них зафиксировали многочисленные травмы.

Вследствие взрыва в Карпатах, произошедшего вчера поздно вечером и унесшего жизни двух человек, пострадали также четыре женщины.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Сейчас пострадавшие находятся в областной клинической больнице в отделении экстренной медицинской помощи. Их состояние, по словам медиков, - средней тяжести, женщины до сих пор находятся в шоковом состоянии. Они получили многочисленные "взрывные" травмы - ожоги и колото-резаные раны рук, ног, головы и туловища.

Что именно взорвалось - до сих пор неизвестно. Компания из Коломыйского района остановилась на отдых на полонине, развела костер и грелась возле него пять часов. Когда начали собирать новые дрова и хворост и бросать их в огонь, произошел взрыв.

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Один из туристов рассказал спасателям об очень сильной взрывной волне - их разбрасывало, некоторые люди потеряли сознание. Когда они пришли в себя - увидели травмированных и погибших товарищей, вызвали медиков и спасателей.

Территориально это произошло на территории Закарпатской области, уточнила корреспондент.

Местные жители говорят, что ранее на этой полонине находили гранаты и осколки снарядов времен прошлых войн, однако окончательную причину взрыва будут устанавливать эксперты. Они прибудут на место происшествия сегодня.

Двое детей, которые присутствовали в группе, от взрыва не пострадали, так как спали и не находились у костра.

Как сообщал УНИАН, в Карпатах накануне вечером произошел взрыв, который унес жизни двух туристов. Еще четыре человека получили травмы.

Автор: Юрий Годован