Спасатели срезали часть металлического забора и передали медикам мужчину, который был без сознания. Его состояние - тяжелое.

В Лиманском районе Одесской области мужчина пробил ногу острым штырем ограды и повис на ней, истекая кровью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня в 7:08 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Степной, 20 в селе Фонтанка-2 медикам скорой помощи требуется помощь по снятию мужчины с забора.

Как выяснилось, на металлическом заборе, возле расположенного по указанному адресу дома, «повис» мужчина. Предположительно, он перелезал через ограду, по краю которой – острые пики, и проткнул себе ногу одной из них.

Вероятно, он не смог высвободить раненую ногу и потерял сознание.

Как уточнил представитель пресс-службы, спасатели с помощью бензореза срезали забор, сняли мужчину, пребывающего в бессознательном состоянии, и передали врачам скорой медицинской помощи.

Медики привели пострадавшего в сознание и доставили в Одесскую областную клиническую больницу. У мужчины (местного жителя, 1970 г. р.) - рваная рана бедра. По предварительным данным, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Почему мужчина оказался на ограде, сколько времени на ней провисел и пр., устанавливают правоохранители.

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Автор: Лариса Козовая