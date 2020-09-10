В Днепре пассажирка маршрутного такси пожаловалась на невнимательность водителя, который зажал руку женщине дверьми и поехал. Ей пришлось бежать следом за маршруткой.
Об этом пассажирка рассказала в Telegram-канале Городской транспорт Днепра.
Женщина возмущена тем, что по невнимательности водителя чуть не травмировалась.
"Водитель даже не смотрит в зеркала, начинает свое движение, прищемив мне руку. Я бегу за автобусом, а моя рука внутри автобуса", - пожаловалась пассажирка Илона.
Позже водитель заметил бегущую за маршруткой женщину и остановился. Пассажир обратилась к перевозчикам с просьбой принять меры, чтобы такие ситуации не повторялись.
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