Под отделением столичной полиции собрался митинг в поддержку членов Нацкорпуса.

Подозреваемый в хулиганских действиях у Офиса президента 14 августа Дмитрий Кухарчук порезал себе вены у отделения столичной полиции, где проходит допрос по этому делу.

Читайте такжеВ Черкасской области пытались сорвать поднятие флага Зеленским: 6 человек задержаныМужчине вызвали скорую помощь. Об этом сообщает "Сегодня" и публикует фото и видео с места происшествия.

"Все проходило довольно спокойно, пока Дмитрий Кухарчук во время брифинга не "вскрылся", - пишет издание.

Спустя полчаса после инцидента члена Нацкорпуса Кухарчука забрала скорая, сообщает "Сегодня" в своем Telegram-канале.

Как сообщал УНИАН, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух "наиболее активных" участников акции у ОП – жителей Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.

Автор: Ольга Робейко