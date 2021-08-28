Им грозит до семи лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум активным участникам акции у Офиса президента 14 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников – жителей Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.

Сегодня, 28 августа, следователь полиции сообщил им о подозрении в хулиганстве, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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14 августа возле Офиса президента на Банковой состоялась объявлена партией "Национальный корпус" акция протеста под названием "Остановим капитуляцию!", во время которой организаторы требовали от власти не допустить имплементации "формулы Штайнмайера", проведения выборов на оккупированных частях Донбасса, а также подачи воды в оккупированный Крым.

Перед ее началом возникли столкновения между участниками акции и полицией, которая не пропустила участников протеста на Банковую в связи с тем, что они отказались пройти проверку на содержание опасных предметов. Активисты принесли шины и жгли файеры, а полиция в ответ применила слезоточивый газ.

В Нацполиции заявили, что в результате конфликта пострадали семеро полицейских и один нацгвардеец.

Автор: Светлана Закелова