"Спящий" агент ФСБ собирал информацию о местах расположения ключевых электроподстанций на территории 5 областей.

В Харькове задержали "спящего" агента ФСБ, который готовил новые удары РФ по электроподстанциям в 5 областях Украины. Как сообщила Служба безопасности Украины, агента разоблачили во время многоэтапной спецоперации в разных регионах.

Установлено, что по указанию агрессора он собирал информацию о местах расположения ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, российский агент сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов.

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"Разведданные нужны были агрессору для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины", - отмечает СБУ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался чиновник регионального подразделения компании Укрэнерго, возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии.

Установлено, что российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в "спящий режим". После 24 февраля 2022 г. ФСБ "активировала" своего агента и определила ему задачи по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для коммуникации использовали заранее отработанные закрытые каналы электронной связи.

Полученные сведения предатель передавал оккупантам через" связного", который находился во временно оккупированной Горловке.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Харькове во время выполнения им разведывательного задания ФСБ.

При обысках по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, ноутбук и планшет с доказательствами преступных действий.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Борьба с предателями в Украине

Как известно, СБУ активно работает над разоблачением предателей, их обнаруживают в различных сферах. В частности вчера сообщалось, что бывший военный льтчик пытался переманить украинских пилотов на сторону РФ. Сейчас предателю сообщили о подозрении. Он скрывается.

Перед тем, в рядах Вооруженных сил Украины обнаружили российского "крота", который собирал информацию для российских оккупантов о направлениях украинского контрнаступления. Также Предатель планировал передать врагу информацию о маршрутах перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию фронта.

В Винницкой области был задержан работник местной станции "Укрзализныци", который помогал РФ планировать воздушную атаку на областной центр, пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможной переброске на фронт.

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