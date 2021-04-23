С наступлением теплой погоды на дорогах страны появляются не только дорожные работники, но и мажоры на своих быстрых тачках.
Однако в наше время спрятаться от телекамер им очень сложно, говорится в сюжете "Секретных материалов".
Читайте такжеВо Львове легковушка вылетела на тротуар и на скорости сбила женщину (видео)"Мажорная езда по ночному Киеву. Это на красный светофор едет чиновница Киевского областного совета. А по самому Крещатику она ездит с выездом на сплошную двойную полосу и с запрещенными крякалками. Возможно, о такой езде никто бы и не узнал. Но ведь Виктория Сариджа, она же специалист отдела по вопросам коммунальной собственности Киевского облсовета, кичится этим в своем Instagram. По нашим данным, эта девушка часто нарушает", - рассказали журналисты программы.
Пользователи соцсетей возмущены видео из Instagram, на котором владелица элитного авто показательно проехала на красный сигнал светофора.
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