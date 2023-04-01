Через негерметичные клапаны из резервуаров вытекло стратегическое топливо на 6,5 млн грн.

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему, из-за халатности которого Вооруженные силы Украины потеряли 89 тонн авиационного горючего. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в августе 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо для газотурбинных двигателей.

В результате через негерметичные клапаны из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 млн грн.

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Военнослужащему сообщено о подозрении в халатном отношении к воинской службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 8 лет лишения свободы.

Задержание военных на взятках

Как сообщал УНИАН, ранее Государственное бюро расследований задержало чиновника Министерства обороны, который за взятки переправлял военнообязанных за границу. За свои "услуги" он брал 9 тыс. долларов, и готовил заключение военно-больничной комиссии о непригодности к военной службе.

Также ГБР в Одесской области задержало заместителя командира воинской части, который требовал с подчиненного 120 тысяч гривень за подписание документов на перевод в другое военное подразделение.

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