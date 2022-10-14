Авиатопливо перевозили на две базы Военно-воздушных сил России — Морозовскую и Мальчево.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину на французскую TotalEnergies подали жалобу из-за обвинений в причастности к поставкам авиационного топлива для российской армии.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Базирующаяся во Франции коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand передали дело национальному прокурору по борьбе с терроризмом, который расследует обвинения в военных преступлениях.

Видео дня

"Правосудие не должно быть слепым, когда сталкивается с косвенной, но существенной поддержкой транснациональных корпораций в военных действиях и со значительными преимуществами, которыми они продолжают пользоваться после вторжения в Украину", — говорится в заявлении ассоциаций.

TotalEnergies обвиняется в содействии предоставлению российскому правительству "необходимых средств для совершения военных преступлений" путем "продолжения разработки Термокарстового месторождения".

TotalEnergies в партнерстве с российским Новатэком руководит месторождением, из которого добывают газовый конденсат. После превращения в керосин этот конденсат используется для заправки российских боевых самолетов, которые участвуют в войне в Украине.

Как пишет издание, авиатопливо перевозили на две базы Военно-воздушных сил России — Морозовскую и Мальчево. На этих военных базах размещается эскадрилья многоцелевых боевых самолетов типа Су.

Согласно заявлениям Amnesty International и других правозащитных групп, авиаудары по гражданскому населению, включая Мариуполь, вероятно, были нанесены военными самолетами из военных баз в этих регионах.

Война в Украине и скандал с TotalEnergies:

24 августа 2022 года французскую компанию уличили в поставках авиатоплива российским летчикам, бомбящим Украину.

Поставки газового конденсата осуществлялись через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".

Le Monde удалось проследить цепочку поставок от Термокарстового газового месторождения в Сибири до двух военных авиабаз (Морозовская и Мальчево), на каждой из которых размещена эскадрилья многоцелевых истребителей.

Неправительственные организации заявили, что эти две базы использовались для нанесения ударов по объектам в Украине.

25 августа во Франции призвали расследовать возможные связи TotalEnergies с российской армией.

26 августа 2022 года французская TotalEnergies решила поставить точку в скандале о связи с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: