Мужчина трижды возвращался в дом, который пылал, чтобы найти ребенка.

В Харьковской области 15-летний сирота Дмитрий Гербут спас из дома, который пылал, свою бабушку и двух племянников, а еще одного его родственника из здания спас 47 летний сосед Василий.

После героического поступка парень и его сосед получили награды от спасателей – медали и грамоты, говорится в сюжете ТСН.

Гербут поделился, что самостоятельно не смог спасти 8-летнего племянника Тимофея.

"Я сначала вытолкнул бабушку (из дома, который пылал, – Ред.), потом младшего племянника и старшую (племянницу – Ред.) и сам выскочил, а за средним уже не мог полезть, потому что там уже горело", – поделился мальчик.Читайте такжеРебенок спасал собаку, и животное отблагодарило: в Киеве сняли на видео "спецоперацию"

Василий сказал, что пришел в соседский дом тогда, когда уже "все рушилось, все ломалось, все трещало". Несмотря на это, он через окна трижды лез в дом и все-таки нашел мальчика – он лежал под кроватью.

Напомним, в начале ноября в Мелитополе 17-летний местный житель Александр Оганьян спас пассажиров маршрутного такси, водителю которого стало плохо, и получил премию ТСН "Ті, що вражають".

Вас также могут заинтересовать новости: