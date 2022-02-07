Медики диагностировали у одного из пострадавших серьезные травмы.

В Запорожье водитель сервиса Bolt набросился с кулаками на пассажиров, а потом скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

Потерпевшие рассказали, что сначала водитель автомобиля с регистрационным номером КА7203АТ заранее отметил, что прибыл на место, хотя на самом деле еще находился в пути. Из-за этого клиенту начал начисляться простой.

Пассажиры сделали мужчине замечание, когда он наконец приехал. В ответ водитель со словами "Ты чего дверью хлопаешь, с*ка?" набросился на пассажиров - мужчину и женщину. После стычки он уехал, выгнав людей из машины.

Медики диагностировали у мужчины-пассажира контузию и гематомы век.

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