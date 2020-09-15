В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз и установлены причины и обстоятельства, приведшие к прорыву газовой трубы.

Полиция открыла уголовное производство по факту разгерметизации газопровода в Киевской области.

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Как информирует Отдел коммуникации полиции Киевской области по факту разгерметизации газовой магистрали возле пгт Чабаны открыто уголовное производство по ст. 292 Уголовного кодекса Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов).

В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз и установлены все причины и обстоятельства, приведшие к разгерметизации газовой трубы, отметили в полиции.

Правоохранители информируют, что сообщение о взрывах и запахе газа возле пгт Чабаны Киево-Святошинского района в полицию поступило в первом часу ночи.

На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, кинологи, взрывотехники, криминалисты, руководство полиции Киевской области, спасатели и аварийные службы.

В течение часа специалисты аварийной службы ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших нет. Поставка электроэнергии в населенные пункты возобновлена.

Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода.

На данный момент полиция обеспечивает охрану места происшествия.

Разгерметизация газопровода возле Чабанов: что известно

Сегодня ночью, 15 сентября, в Киевской области вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев - Запад Украины).

В Министерстве энергетики заявили, что из-за аварии была перекрыта подача газа в газопровод, проводят ремонтные работы, в то же время, транзит газа в Европу несмотря на аварию на газопроводе, обеспечено в штатном режиме.

Ремонт продлится 2-3 дня.

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Автор: Инна Андалицкая