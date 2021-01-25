Злоумышленница находилась на должности главного бухгалтера заведения с 2016 по 2020 годы.

Главному бухгалтеру столичного высшего учебного заведения за присвоение почти 3 млн грн грозит до 8 лет заключения.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева полицейские обнаружили большую недостачу денежных средств в одном из вузов.

Была назначена аудиторская проверка, которая подтвердила факт незаконного завладения средствами.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что злоумышленница находилась на должности главного бухгалтера столичного вуза с 2016 по 2020 годы и незаконно завладела почти 3 млн грн.

Как сообщил заместитель начальника отделения Шевченковского управления полиции Вадим Коломиец, женщина действовала по такой схеме: учащиеся приносили бухгалтеру средства за обучение, после чего она должна была внести их в кассу. Однако злоумышленница часть денег не вносила и присваивала их.

Отмечается, что следователи опросили сотрудников заведения, отдела учета банковских операций и студентов, провели ряд экспертиз.

Следователи Шевченковского управления полиции завершили досудебное расследование по ч. 2,3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители сообщили женщине о подозрении в совершении двух уголовных правонарушений.

Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства уже направили в суд. Фигурантке грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Автор: Дмитрий Захаров