Во время серийного производства сознательно использовали некачественные материалы.

На Днепропетровщине задержали руководителей оборонного завода и двух сообщников, которые поставляли на фронт для ВСУ бракованные минометные снаряды, дававшие осечку.

Как сообщает пресс-центр СБУ, Служба безопасности при содействии Минобороны Украины разоблачила организаторов схемы поставки на фронт бракованных минометных снарядов. По результатам комплексных мероприятий задержаны гендиректор оборонного завода и его первый заместитель, которые поставили в ВСУ партию непригодных к применению боеприпасов.

"Кроме руководителей госпредприятия задержали экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны и руководителя группы контроля соответствующего подразделения", - говорится в сообщении.

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Что известно об их работе

Установлено, что в начале 2024 года руководство завода заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ. В частности, предприятие должно было поставить армии оптовые партии 120-х минометных выстрелов. Однако, по данным следствия, злоумышленники для серийного производства боеприпасов использовали некачественные материалы, работу выполняли с дефектом. В целом это привело к несрабатыванию капсюля основного метательного заряда и отсутствию стабильной работы всего порохового заряда.

Кроме того, в состав боеприпасов входили дополнительные метательные заряды, которые не соответствуют стандартам боевого применения. Таким образом фигуранты дела пытались удешевить производство, чтобы получить большую прибыль с госзаказа.

"К реализации схемы руководство завода привлекло должностных лиц военного представительства, которые должны осуществлять контроль за качеством оборонной продукции. По материалам дела, военные чиновники сознательно "закрыли глаза" на бракованную партию боеприпасов и внесли ложные сведения в отчетную документацию", - отмечают в СБУ.

Как следствие, на фронт попало 120 тыс. бракованных выстрелов, что подтверждено выводами соответствующей экспертизы.

Сейчас четырем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц, которое привело к тяжелым последствиям).

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Другие детали по этому делу

В Офисе Генерального прокурора уточнили, что подозрение, кроме генерального директора оборонного завода и его первого заместителя, получил начальник группы контроля качества военного представительства Минобороны Украины и экс-руководитель этого представительства.

Согласно договору, который был заключен в 2024 году, оборонное предприятие должно было поставить войску оптовые партии 120-миллиметровых минометных выстрелов на более чем 11 млрд грн.

"Согласно выводам экспертизы при производстве снарядов использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен к использованию в зарядах до 120 мм минометных выстрелов, что привело к нестабильной работе всего порохового заряда. Кроме того, капсюли-воспламенители были с дефектом, что приводило к осечкам", - рассказали в прокуратуре.

Из-за действий злоумышленников, военнослужащим ВСУ поставили непригодные выстрелы, которые были отозваны с линии фронта, что нанесло значительный ущерб боеспособности Сил обороны.

Другие новости о некачественных минах

Как писал УНИАН, в декабре 2024 года министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что осенью ВСУ поставили большое количество некачественных минометных мин. На тот момент было военными было зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин.

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