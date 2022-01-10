Правоохранитель успел защититься. Он приехал на вызов по поводу нахождения на улице двух опасных собак.

В селе Сафьяны Измаильского района Одесской области собака бойцовой породы набросилась на полицейского.

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Татьяна Коврижкина.

По ее словам, началось с того, что 9 января на ул. Ярослава Мудрого, 14, во дворе многоквартирных домов на бездомную собаку напали два пса бойцовой породы, которые принадлежат женщине, проживающей в частном секторе на ул. Бессарабская.

После случившегося люди вызвали полицию, поскольку бойцовые собаки находились на улице и представляли угрозу жизни и здоровью окружающих.

Читайте такжеВ Кременчуге собака покусала за ноги трехлетнюю девочкуНа место прибыл полицейский, но, когда он попытался пообщаться с владельцами агрессивных животных, одна из собак на него напала. В частности, пес прыгнул на инспектора, в результате чего мужчина упал.

"По словам полицейского, животное действовало целенаправленно, прыжок был направлен в область шеи. Полицейский успел среагировать, и, к счастью, физически не пострадал", - сообщила Коврижкина.

Она также обнародовала соответствующие фото, на одном из которых – пострадавшая дворняга.

Как уточнила Коврижкина УНИАН, в правоохранительные органы уже подано соответствующее заявление. Пострадавшая дворняга сейчас находится под присмотром зоозащитников. Также женщина акцентирует на том, что бойцовые собаки стали опасны в силу определенного воспитания и отношения к ним их владельцев. Домовладение, в котором содержатся животные, находится напротив детского сада.

Ранее сообщалось, как в Днепре взятый из приюта ротвейлер покусал нового хозяина.

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