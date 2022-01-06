Собака никогда не покидала территорию учреждения, ее исчезновение волновало всех работников администрации.

В Киеве исчезла собачка-талисман Оболонской РГА. Животное, которого зовут Люся, искали 10 дней, однако его нигде не было. Впоследствии собаку случайно нашли в странном городе - она провалилась в люк и "застряла" в канализации.

Об истории с невероятным хеппи-эндом сообщили в Telegram-канале "Типичный Киев".

Люся уже давно жила на территории Оболонской районной государственной администрации. 10 дней назад она исчезла. Собачку искали все работники администрации. Животное никогда не покидало территории учреждения, никто не мог понять, как оно могло исчезнуть.

"Как оказалось, бедняжка провалилась в люк и 10 дней жила в канализации. Именно там ее нашла уборщица, которая случайно заглянула в полуоткрытый люк", - рассказали в Telegram-канале.

Читайте такжеВ одной из европейских стран сотни овец "выступили" в поддержку COVID-вакцинации (видео)Сейчас собачку уже достали из канализации. Люкиесю накормили и отогрели, ведь 10 дней она просидела без еды. Сообщается, что с животным все хорошо.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в США выбрали самый уродливый свитер для собак. Отмечается, что такие соревнования там проводят ежегодно. По условиям конкурса, участники одевают своих собак в вязаные зимние свитера, после чего профессиональное жюри должно выбрать лучший и худший из них.

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