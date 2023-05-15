Злоумышленник приехал на подконтрольную Украине территорию под видом переселенца.

8 лет тюрьмы получил боевик "ЛНР", который принимал активное участие в обстреле позиций украинских войск на востоке нашего государства.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленником является уроженец Довжанска (ранее Свердловск), который в 2017 году добровольно присоединился к составу подконтрольной российским оккупантам "народной милиции ЛНР". Там его назначили старшим стрелком.

Также главари незаконных вооруженных формирований привлекали его к ремонту военной техники.

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Впоследствии боевик решил покинуть ряды террористов и скрытно прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в июне 2021 года на Киевщине.

Суд признал боевика виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) УК и назначил ему 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержание боевиков "ЛДНР" в Украине - детали

К 13 годам заключения приговорили в Украине боевика "ЛНР", который отдавал приказы обстреливать дома и драмтеатр в Северодонецке.

Прокурор в суде доказал, что с октября 2015 года осужденный участвовал в деятельности НВФ так называемой "ЛНР". Уроженец Донецка добровольно вступил в ряды "1 танковой роты 1 взвода 7 отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР" оккупационной администрации РФ. В начале июня ВСУ взяли его в плен на Луганщине.

В Одессе до 15 лет тюрьмы заочно осужден боевик с позывным "Вова Гуд", который находится в составе вооруженного подразделения "ДНР".

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, фигурант – житель города Черноморск (Одесская обл.) установлено, что в 2014 году он выехал в Донецк и вступил в вооруженное подразделение "ДНР" – так называемый "первый славянский батальон" под позывным "Вова Гуд".