Харьковчане сейчас находятся без света, воды и отопления.

Сегодняшняя ракетная атака россиян по Харькову была самой мощной с начала полномасштабной войны. Об этом мэр города Игорь Терехов заявил в видеообращении к горожанам.

"Сегодня мы пережили очень тяжелую ночь. Враг сбросил на Харьков более 20 ракет. Это была самая мощная ракетная атака по Харькову с начала войны. Он целенаправленно бил по энергетической инфраструктуре и вывел ее из строя. Город полностью обесточен, в результате чего не работает водо- и теплоснабжение, остановился электротранспорт", - рассказал он.

По его словам, специалисты работают над устранением повреждений, которые нанес враг, однако степень поражения объектов энергетики очень серьезная.

"Относительно водоснабжения. Водоканал пока будет подавать воду с минимальным давлением. Ситуация с отоплением - крайне сложная. Сейчас тепло подается только 40 тысячам абонентов благодаря работе модульных котельных. Остальные харьковчане находятся без отопления из-за отсутствия энергоснабжения", - заявил чиновник.

Также он отметил, что в результате атаки выведена из строя работа номеров всех экстренных служб - "скорой", ГСЧС, газовой службы. Власти взяли на себя координацию их работы. В случае необходимости можно звонить по номеру 1562.

Терехов добавил, что в городе работают больницы, магазины, аптеки, рынки, а также все "Пункты несокрушимости" и пункты выдачи бесплатных горячих обедов.

Атака на Харьков и Украину 22 марта - подробности

Сегодня российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетической системе Украины. Зафиксированы попадания в Кривом Роге, Харькове, Запорожье, Кропивницком и Хмельницком. Также одной из целей российских атак стала Днепровская ГЭС. В "Укрэнерго" заявили, что РФ пыталась полностью вывести из строя этот объект.

В результате ракетного удара по энергетической инфраструктуре Харькова обесточен весь город, из-за чего у горожан отсутствует водоснабжение и отопление.

В городе не работает электротранспорт. Для перевозки пассажиров запустили дополнительные автобусы, чтобы избежать транспортного коллапса.

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