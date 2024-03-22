Очевидцы сняли попадание одной из российских ракет в плотину станции.

В сети появилось видео момента "прилета" российской ракеты по Днепровской гидроэлектростанции утром 22 марта.

Ролик момента попадания одной из ракет по инфраструктуре ГЭС появился в украинских каналах, освещающих войну. На кадрах видно, как ракета попадает в ДнепроГЭС, слышен свист и мощные взрывы.

Вероятно, станцию атаковала крылатая ракета типа Х-101/Х-555. Видео сняли с одного из сооружений ГЭС. Перед атакой ракета выпустила тепловые ловушки для систем ПВО.

Удар по ДнепроГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, утром стало известно, что после ночной мощной комбинированной атаки россиян поражены не только жилые дома, но и ряд объектов критической инфраструктуры. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщил, что Россия ударила по дамбе ДнепроГЭС. В Центре противодействия дезинформации сразу среагировали, отметив, что уже фиксируют различные фейки об "уничтожении плотины", которые запускает враг, а также утверждения, что "Украина полностью останется без света". Вся эта информация не соответствует действительности, пишет ЦПД.

В Минэнерго заявили, что сегодняшняя атака оккупантов является самой масштабной на украинскую энергетику за последнее время.

В "Укргидроэнерго" уверяют, что угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС после ракетных ударов россиян по станции нет. По станции было два прямых попадания.

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