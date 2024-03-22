По словам городского головы, вследствие удара, в Харькове не работают экстренные службы вызова.

Российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Харькова, сообщил в эфире телемарафона городской голова Игорь Терехов.

"Сейчас в Харькове нет электропоступления, все обесточено. Мы начинаем подавать воду, у нас есть такая возможность. Перешли на генераторы, запускаем тепловые сети. 40 тысяч абонентов будут подключены к теплоснабжению", - сказал Терехов.

Мэр Харькова также отметил, что сейчас в городе запустили дополнительные автобусы, чтобы избежать транспортного коллапса.

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"Это метрополитен, троллейбусы, трамваи. Но мы заменяем это автобусными маршрутами. Кроме того, сейчас не работают линии 101 и 112, вместо них работает городская линия 1652. Люди могут обращаться туда и мы будем передавать все экстренные вызовы на соответствующие службы", - рассказал Терехов.

На вопрос, известно ли о пострадавших в результате атаки, мэр Харькова ответил: "Пока у нас нет такой информации, потому что работают сотрудники ГСЧС на этих подстанциях. Когда пожары будут ликвидированы - мы будем разбираться по этому поводу".

Другие последствия российского удара по Украине

Российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетической системе Украины. Попадания есть в Кривом Роге, Харькове, Запорожье, Кропивницком и Хмельницком.

Одной из целей российских атак стала Днепровская ГЭС. В Укрэнерго подтвердили удар по гидроэлектростанции, заявив, что РФ пыталась полностью вывести из строя этот объект.

Из-за этого удара, под угрозу попала Запорожская АЭС. Там отключилась внешняя воздушная линия, соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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