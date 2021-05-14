В Херсоне пьяный мужчина устроил дебош в магазине после замечания о жестоком обращении с собакой.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Херсонской области.
Как отмечается, инцидент произошел в одном из магазинов на Бериславском шоссе. Там пьяный мужчина устроил скандал, вел себя агрессивно и повредил витрину.
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Оказалось, что мужчина пришел в магазин не один, а с собакой. По словам свидетелей, он обращался с псом жестоко: бил четвероногого, бросал об пол, дергал. Неравнодушные граждане сделали агрессивному херсонцу замечание и на этой почве и начался конфликт.
По данным правоохранителей, на время прибытия полицейских собака лежала без сознания и едва дышала. Вскоре она пришел в себя и поднялась. Патрульные доставили задержанного в отделение полиции, а охранники отвезли собаку в приют.
Как сообщается, 32-летний херсонец неоднократно имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности. Патрульные составили на него админматериалы по ч. 1 ст. 89 (Жестокое обращение с животными). Теперь мужчине грозит наложение штрафа от 3400 до 5100 гривень с возможной конфискацией животного.
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