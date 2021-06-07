Мужчины говорят, что их вывез и бросил на кладбище санитар медучреждения.

На Втором Христианском кладбище Одессы нашли троих людей с инвалидностью, которые утверждают, что их вывезли туда из Одесского областного медицинского центра психического здоровья, расположенного приблизительно в 7 км - по адресу улица Академика Воробьева, 9.

4 июня пострадавших обнаружил писатель Сергей Бакуменко. На своей странице в Facebook он рассказал, что у одного из мужчин нет половины головы, у второго нет обеих конечностей ног, а третий передвигается ползком. По его словам, люди были голодны и испуганы.

Сами мужчины говорили, что их привезли на кладбище из психиатрической лечебницы и бросили там.

"Мы с врачами и полицейскими вчера стояли, и у нас у всех в глазах стояли слезы. Мы сначала не верили этим людям, потому что было видно, что эти люди не в себе. Они были как наивные дети, но они постоянно повторяли, что их вывезли на кладбище санитары из психлечебницы на Воробьева, 9. Один из этих несчастных вспомнил, что когда он спросил санитара, куда их везут, то тот со смехом им ответил: "На расстрел!", - рассказал Бакуменко.

Он также сообщал, что из неофициальных источников подтверждается, что эти трое действительно являются пациентами той больницы.

"Они действительно не в себе. Других развезли по домам, а у этих троих дома нет, и их просто выкинули как мусор. Но разбираться в этом должна полиция", - отмечал писатель.

Сейчас мужчин временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства. По словам директора центра Александра Лимзаева, двое из них неконтактные.

"Контингент лиц не наш, но было принято решение их забрать, потому что они сидели, с их слов, без воды и без еды... Они сегодня еще у нас. Однозначно, мы этих людей на улицу не отправим", - цитирует Лимзаева местное издание 048.ua.

Отмечается, что, по словам мужчин, их вывез на кладбище на своей машине санитар 21-го отделения больницы на Воробьева. Издание пишет, что по состоянию на 7 июня в больнице на Воробьева по-прежнему не говорили, являются ли эти трое мужчин их пациентами.

"Пока еще не знаем. У нас пока выясняют", - сказала журналистам секретарь главного врача.

В то же время, по информации ТСН, в психиатрическом заведении подтвердили, что найденные мужчины - их пациенты. Их якобы выписали накануне, но не вывозили на кладбище. При этом как неходячие люди добрались до кладбища за 7 км от больницы, в медучреждении объяснить не могут.

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Автор: Катерина Комолова